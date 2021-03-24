2021 Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 102910888 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 478,21614

Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 478,21614

Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 31173

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910888

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 478,21614

Tavan Puan: 478,21614

Başarı Sıralaması: 31173

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 455,25531

Tavan Puan: 455,25531

Başarı Sıralaması: 27133

Kontenjan 2019: 1+0

Yerleşen 2019: 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 443,20508

Tavan Puan: 443,20508

Başarı Sıralaması : 27600

Kontenjan 2018 : 1+0

Yerleşen 2018 : 1

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 444,37548

Tavan Puan: 444,37548

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 21886

Kontenjan 2017 : 1+0

Yerleşen 2017 : 1

Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.