2021 Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 102910897 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi , Devlet , Veterinerlik Bölümü , Ceyhan Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Veterinerlik Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 381,90208
Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Tavan Puan: 453,37274
Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 118561
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102910897
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Ceyhan Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 381,90208
Tavan Puan: 453,37274
Başarı Sıralaması: 118561
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 331,94149
Tavan Puan: 385,28416
Başarı Sıralaması: 134165
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 310,50339
Tavan Puan: 361,20108
Başarı Sıralaması : 140000
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,79758
Tavan Puan: 362,05161
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 125150
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.