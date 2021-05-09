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2021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202650615

202650615 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 202650615

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Demiroğlu Bilim Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 202650615 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Demiroğlu Bilim Üniversitesi , Vakıf , Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 293,99218

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 294,11472

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 318007

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202650615   

ÜNİVERSİTE: Demiroğlu Bilim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 293,99218

Tavan Puan: 294,11472

Başarı Sıralaması: 318007

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: 2

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,87066

Tavan Puan: 294,20243

Başarı Sıralaması:  264742

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,61348

Tavan Puan: 291,03598

Başarı Sıralaması :  247000

Kontenjan 2018 :  2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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