2021 DGS başvuruları ne zaman? DGS sınavı ne zaman 2021?

DGS sınavı ÖSYM tarafından her yıl yapılan bir sınavdır. 4 yıllık üniversite hayali kuran ön lisans mezunları 2021 yılında yapılacak DGS sınavının tarihini öğrenmek için arayışa geçti. Peki DGS sınavı ne zaman 2021? 2021 DGS başvuruları ne zaman?

DGS SINAVI NE ZAMAN?

2021 DGS sınavı için ÖSYM'den açıklama geldi. Buna göre 2021 yılında DGS sınavı 11 Temmuz günü yapılacak.

2021 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı için adaylar başvurularını 21-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapacak. Geç başvurular ise 8 Haziran'da alınacak. Sınav sonuçları da 12 Ağustos'ta açıklanacak.

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI!

DGS’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.

DGS'YE KİMLER BAŞAVURAMAZ?

Açıköğretim dahil öğretim süresi 4 ve daha fazla yıl olan programlardan önlisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramaz.

DGS YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

DGS yılda bir kez genelde temmuz ayında gerçekleştiriliyor.

DGS KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları yapıldığı yılın yerleştirmeleri için kullanılıyor.

DGS'YE 2 KEZ GİRİNCE PUAN DÜŞÜYOR MU?

Bir yükseköğretim kurumuna bir önceki yıl yerleşen adayların Önlisans Başarı Puanları (ÖBP) 0.45 katsayıyla, yerleşmemiş adaylar için ise 0.6 katsayısıyla çarpılıyor.