2021 DGS cevap kağıtları erişime açıldı mı? DGS cevap kağıdı görüntüleme 2021 başlıkları şu sıralar öğrenciler tarafından internet mecrasında öğrenciler tarafından bakılmaya devam ediliyor. Biz de merak edilen bu konuyla ilgili bilgileri ayrıntılarıyla haberimizde yer verdik.

2021 DGS CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

ÖSYM'nin resmi sitesinde gün içerisinde açıkladığı 2021 DGS sonuçlarının ardından cevap kağıtlarını da erişime açtığını duyurdu. Sitede yapılan açıklamada ''11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.25'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır'' denildi.

DGS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME 2021

Sınava girenlerin gün içerisinde sık sık takip ettiği 2021 DGS cevap kağıdı ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından öğrenciler doğru ve yanlışlarının kontrol etmek için siteye akın etti. ÖSYM, cevap kağıdına kolay ulaşım için yaptığı açıklamada ''Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir'' dedi.