Ön lisans mezunlarının eğitim hayatlarına lisans programlarında devam etme şansı sunan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Sınav için hazırlık yapmaya devam eden binlerce aday 2021 DGS kaç kişi girecek? DGS'ye kaç kişi başvurdu 2021? sorularına yanıt arıyor. İşte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, bu yıl DGS'ye katılacak aday sayısı...

DGS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU!

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

DGS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2021?

2021 DGS başvuru sayısı henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl DGS sınavına 389 Bin 308 aday başvuru yapmıştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2020 DGS ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 389 bin 308 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

2021 DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Halis Aygün'ün bir önceki DGS sınavı hakkında paylaştığı veriler ile yola çıktığımızda 2021 DGS sınavına da yaklaşık 430- 450 bin arası adayın başvuru yapacağını söyleyebiliriz.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

11 Temmuz'da yapılacak olan DGS için sonuçlar da 12 Ağustos'ta ÖSYM tarafından duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

DGS SONUÇ ÖĞRENME EKRANI