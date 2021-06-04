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2021 DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2 yıllık ön lisans mezunları Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girerek 4 yıllık bir üniversiteye yerleşmek istiyor. Gözler 2021 yılı DGS sınavının detaylarına çevrildi. Peki DGS sınav yerleri belli oldu mu 2021? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Konuya ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2021 DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS sınavı ÖSYM tarafından her yıl yapılan bir sınavdır. 4 yıllık üniversite hayali kuran ön lisans mezunları 2021 yılında yapılacak DGS sınavının detaylarını öğrenmek için arayışa geçti. Peki DGS sınav yerleri belli oldu mu 2021? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Yanıtları haberimizde...

DGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU 2021?

Adayların heyecanla beklediği DGS sınavına kısa bir zaman kaldı. 21 Mayıs 2021 İtibarıyla başlayan DGS başvurular 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erdi. Sınav takvimine göre DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS sınav yerleri açıklandı.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınavı için başvurular tamamlandı. Adaylar heyecanla sınav giriş yerlerinin belli olmasını bekliyordu. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi.

ÖSYM, ''11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.'' dedi. 

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2021 DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI!

2021 DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.

DGS'YE KİMLER BAŞAVURAMAZ?

Açıköğretim dahil öğretim süresi 4 ve daha fazla yıl olan programlardan önlisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramaz.

2021 DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

DGS yılda bir kez genelde temmuz ayında gerçekleştiriliyor.

DGS KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları yapıldığı yılın yerleştirmeleri için kullanılıyor. 

2021 DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS'YE 2 KEZ GİRİNCE PUAN DÜŞÜYOR MU?

Bir yükseköğretim kurumuna bir önceki yıl yerleşen adayların Önlisans Başarı Puanları (ÖBP) 0.45 katsayıyla, yerleşmemiş adaylar için ise 0.6 katsayısıyla çarpılıyor.

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