2021 DGS sınavı saat kaçta başlıyor? DGS sınavı kaç dakika 2021?

Bu hafta sonu Pazar günü uygulanacak olan 2021-DGS için geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanlığı tarafından sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınava girecekleri yerleri gösteren giriş belgesini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek. 2021 DGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? DGS sınavı kaç dakika, kaç soru 2021? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...

DGS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

2021 DGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

DGS 11 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10:15'de başlayacak. ÖSYM'den yapılan uyarıya göre aadaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

DGS KAÇ DAKİKA 2021?

DGS 2021 yılında 150 dakika sürecek.

DGS KILAVUZU 2021

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde adaylarına erişimine açılacak. DGS puanlarını öğrenen adaylar hemen ardından tercih dönemine girecek.

DGS'DE MASKE ZORUNLU MU?

Koronavirüs salgını bitmediğinden ÖSYM sınavlarında binalara girişlerde maske zorunluluğu devam ediyor. Ancak adaylar sınav esnasında maskelerini çıkartabilecek. Sınav boyunca maske takma zorunluluğu bulunmamaktadır.

DGS'YE EHLİYETLE GİRİLİR Mİ?

DGS'ye sürücü belgesi, ehliyetle girilmez. Adayların yanlarında kimlik ve ya pasaport bulundurması zorunludur. Ayrıca sınava girişlerde sınav giriş belgeleri sorgulanacak.

DGS'DE AKBİL ALIYORLAR MI?

ÖSYM sınavlarında artık adaylar akbil ile sınava girebilecek. ÖSYM Başkanlığı adayların mağduriyet yaşamamaları için akbille sınava almaya karar verdi.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

 Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

 Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

 Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

 Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

 Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

 Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.