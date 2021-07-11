2021 DGS yorumları Twitter| DGS zor muydu kolay mıydı 2021?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 Pazar günü tek oturumda gerçekleştirildi. 2 yıllık üniversite mezunu adaylar 4 yıllık bir lisans programına yerleşebilmek için DGS' ye katıldı. 60 sayısal ve 60 sözel testlerden oluşan soruları 150 dakikada çözmeye çalışan adaylardan yüksek puan alanlar herhangi bir lisans programına yerleşebilecek. Sınava girenler sosyal medyada DGS zor muydu kolay mıydı 2021? sorusuna yanıt veriyor. İşte 2021 DGS yorumları

2021 DGS YORUMLARI

DGS adayları sosyal medyada sınavların sorularıyla ilgili analizlerini yapıyor. Soruların doğru cevapları hakkında da birbirleriyle tartışıyor. Peki DGS zor muydu kolay mıydı 2021? İşte bazı adayların yorumları;

DGS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI 2021?

DGS sınavı 10.15'te başladı. Sınav saat 12:45'te sona erdi. Sınava katılan bazı adayların yorumları şöyle;

DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021?

DGS puan hesaplama 2021 nasıl yapılır?

DGS'ye kaç kişi başvurdu 2021?