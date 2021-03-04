2021-DİB-MBSTS başvurularında son gün: 2021-DİB-MBSTS başvuru yap!

ÖSYM 2021-DİB-MBSTS adayları için uyarı açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamaya göre DİB-MBSTS başvurularının bugün içerisinde tamamlanması gerekiyor. 24 Şubat'ta başlayan başvurular 4 Mart 2021 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

DİB MBSTS BAŞVURU EKRANI

DİB MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan tarihinde yapılacak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adayların, 190 TL olan sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

DİB MBSTS BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

İNTERNET ARACILIĞI İLE ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ