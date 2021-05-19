2021 Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103010707
103010707 | Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 103010707 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 256,20755
Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Tavan Puan: 425,04001
Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başarı Sıralaması: 460761
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103010707
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 256,20755
Tavan Puan: 425,04001
Başarı Sıralaması: 460761
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,43242
Tavan Puan: 435,05357
Başarı Sıralaması: 403735
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 261,31802
Tavan Puan: 337,34423
Başarı Sıralaması : 477000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 313,51222
Tavan Puan: 432,66959
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 187906
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.