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2021 Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103010707

103010707 | Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103010707

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır  ilinde bulunan Dicle Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü tercih kod numarası 103010707 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Taban Puanı: 256,20755

Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Tavan Puan: 425,04001

Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü Başarı Sıralaması: 460761

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103010707   

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,20755

Tavan Puan: 425,04001

Başarı Sıralaması: 460761

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,43242

Tavan Puan: 435,05357

Başarı Sıralaması:  403735

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 261,31802

Tavan Puan: 337,34423

Başarı Sıralaması :  477000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,51222

Tavan Puan: 432,66959

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  187906

Kontenjan 2017 :  50+2

Yerleşen 2017 : 52

taban-puan.jpg

Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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