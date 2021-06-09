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2021 Dicle Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103050627

103050627 | Dicle Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Dicle Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103050627

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dicle Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır  ilinde bulunan Dicle Üniversitesi     Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü tercih kod numarası 103050627 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi   , Devlet , Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü , Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Taban Puanı: 299,75597

Dicle Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Tavan Puan: ---

Dicle Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Başarı Sıralaması: 477293

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050627   

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi  

FAKÜLTE: Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 299,75597

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 477293

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,04148

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  584675

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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