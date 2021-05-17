2021 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103010364

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 103010364 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi , Devlet , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü , Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 359,10696

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 389,00309

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 49467

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103010364

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,10696

Tavan Puan: 389,00309

Başarı Sıralaması: 49467

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 359,4064

Tavan Puan: 391,87106

Başarı Sıralaması: 62923

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 336,29009

Tavan Puan: 384,85152

Başarı Sıralaması : 88300

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,22756

Tavan Puan: 396,05278

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 85136

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.