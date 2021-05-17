2021 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103010364
103010364 | Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 103010364 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi , Devlet , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü , Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 359,10696
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 389,00309
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 49467
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103010364
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 359,10696
Tavan Puan: 389,00309
Başarı Sıralaması: 49467
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 359,4064
Tavan Puan: 391,87106
Başarı Sıralaması: 62923
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 336,29009
Tavan Puan: 384,85152
Başarı Sıralaması : 88300
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 353,22756
Tavan Puan: 396,05278
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 85136
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.