2021 Dicle Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103050187

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 103050187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü , Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 292,6317

Dicle Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Tavan Puan: ---

Dicle Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Başarı Sıralaması: 526879

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050187

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 292,6317

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 526879

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,34039

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 609760

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62