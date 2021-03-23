2021 Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103010213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 240+6 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 246 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 498,48475
Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 526,29505
Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 16683
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103010213
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 498,48475
Tavan Puan: 526,29505
Başarı Sıralaması: 16683
Kontenjan 2020 – 2021 : 240+6
Yerleşen 2020 – 2021: 246
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 478,40095
Tavan Puan: 512,61097
Başarı Sıralaması: 15037
Kontenjan 2019: 220+6
Yerleşen 2019: 226
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 470,86791
Tavan Puan: 522,96612
Başarı Sıralaması : 15200
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 205
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 461,69648
Tavan Puan: 521,31719
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 13904
Kontenjan 2017 : 180+5
Yerleşen 2017 : 185
Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.