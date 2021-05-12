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2021 Diyadin Ağrı Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Diyadin Ağrı Bayram Namazı Saati

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı sona ermesiyle bayram heyecanı yaşanacak. Tam kapanma nedeniyle evlerde geçireceğimiz bu Ramazan bayramı da maalesef buruk geçecek. Neyse ki bu yıl Ramazan bayram namazı camilerde kılınabilecek. Peki 2021 Diyadin Ağrı Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? İşte Diyadin Ağrı bayram namazı saati haberimizde.

2021 Diyadin Ağrı Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Diyadin Ağrı Bayram Namazı Saati

BAYRAM NAMAZI CAMİLERDE KILINABİLECEK

Bu yıl geçtiğimiz ramazan ayında camilerde kılamadığımız bayram namazını 2021 yılında camilerde kılınabileceğiz. Bu kapsamda Diyadin Ağrı ilinde ikamet eden vatandaşlar Diyadin Ağrı bayram namazı saati 2021 şeklinde internet arama motorlarında aramalarda bulunuyor. Peki Diyadin Ağrı Diyadin Ağrı'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? bu sorunun cevabı içeriğimizde yer verdik.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı sona erdi. Korona virüs salgının gölgesinde de olsa geçtiğimiz yıl evlerde kılınan Ramazan Bayramı namazı 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açıklamasına göre camilerde salgın tedbirlerine gözetilerek kılınacak. Bu kapsamda evlerde abdest alındıktan sonra camilerde cemaatle bayram namazı eda edilecek.  

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Bizlerde Bölge Gündem Haber olarak Diyadin Ağrı'da bayram namazının saat kaçta kılınacağına ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik. Peki Diyadin Ağrı  Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyadin Ağrı bayram namazı saati 2021 ve il il bayram namazı saatleri…

DİYADİN AĞRI'DA RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre Diyadin Ağrı Ramazan Bayramı namazı saat 05:28 itibari ile  kılınacak.

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AĞRI DİYADİN AĞRI BAYRAM NAMAZI SAATİ 2021

Diyadin Ağrı'da Ramazan Bayramı namazı saat 05:28 itibari ile  korona virüs salgını tedbirlerine riayet edilerek camilerde kılınabilecek. İsteyen vatandaşlar bu namazı evlerinde de kılabilecekler.

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