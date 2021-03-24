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2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi   Eczacılık Fakültesi   Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 300190315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Eczacılık Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 457,46969

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 460,72623

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 48075

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300190315   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 457,46969

Tavan Puan: 460,72623

Başarı Sıralaması: 48075

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 428,47408

Tavan Puan: 430,17750

Başarı Sıralaması:  44016

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 414,85119

Tavan Puan: 421,28859

Başarı Sıralaması :  42900

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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