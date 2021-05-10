2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300110467

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 300110467 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi , KKTC , İşletme Bölümü , İşletme ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 232,8783

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 302,74086

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 732801

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300110467

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Ekonomi Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 232,8783

Tavan Puan: 302,74086

Başarı Sıralaması: 732801

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 287,60235

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 249,67424

Tavan Puan: 300,84589

Başarı Sıralaması : 451000

Kontenjan 2018 : 2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,5993

Tavan Puan: 309,25712

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 339952

Kontenjan 2017 : 3+0

Yerleşen 2017 : 3

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.