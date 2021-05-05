2021 Doğuş Üni. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 201210667

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 201210667 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi , Vakıf , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 29+0 kişidir. 2020 yılında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 353,45188

Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201210667

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 353,45188

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 29+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.