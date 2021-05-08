2021 Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201210173
201210173 | Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 201210173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğuş Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 328,25454
Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 349,16329
Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 191158
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201210173
ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 328,25454
Tavan Puan: 349,16329
Başarı Sıralaması: 191158
Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0
Yerleşen 2020 – 2021: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,62854
Tavan Puan: 322,18243
Başarı Sıralaması: 177759
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 301,34505
Tavan Puan: 324,20317
Başarı Sıralaması : 183000
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 327,72705
Tavan Puan: 336,00247
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 115567
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.