2021 Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035103772021 Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035107652021 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035103682021 Erciyes Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035108532021 Erciyes Üni. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035109142021 Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035302122021 Erciyes Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035902762021 Ege Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1034101482021 Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103330135Dizi sektöründe skandal! Oyuncu olmak istedi cinsel saldırıya uğradı
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Dokuz Eylül Üni. Jeofizik Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110496

2021 Dokuz Eylül Üni. Jeofizik Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110496

103110496 | Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Dokuz Eylül Üni. Jeofizik Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110496

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Jeofizik Mühendisliği   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği   Bölümü tercih kod numarası 103110496 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Jeofizik Mühendisliği   Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Jeofizik Mühendisliği   Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Jeofizik Mühendisliği   Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği   Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği   Bölümü Tavan Puan: 286,71049

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği   Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110496   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 286,71049

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 1

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 313,54927

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 296,06432

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 14

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 287,56324

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  20+1

Yerleşen 2017 : 7

taban-puan.jpg

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT