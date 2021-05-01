2021 Dokuz Eylül Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103110539

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103110539 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 357,03941

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 402,59766

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 149118

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110539

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 357,03941

Tavan Puan: 402,59766

Başarı Sıralaması: 149118

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,22512

Tavan Puan: 357,04028

Başarı Sıralaması: 155033

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 309,13777

Tavan Puan: 365,53200

Başarı Sıralaması : 142000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,05949

Tavan Puan: 370,33547

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 120312

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.