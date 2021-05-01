2021 Dokuz Eylül Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103110539
103110539 | Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103110539 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 357,03941
Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 402,59766
Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 149118
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103110539
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 357,03941
Tavan Puan: 402,59766
Başarı Sıralaması: 149118
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,22512
Tavan Puan: 357,04028
Başarı Sıralaması: 155033
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 309,13777
Tavan Puan: 365,53200
Başarı Sıralaması : 142000
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,05949
Tavan Puan: 370,33547
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 120312
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.