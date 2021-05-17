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2021 Dokuz Eylül Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103110187

103110187 | Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Dokuz Eylül Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103110187

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   Buca Eğitim Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 103110187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü , Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 391,69382

Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 427,63639

Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 16910

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110187   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Buca Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 391,69382

Tavan Puan: 427,63639

Başarı Sıralaması: 16910

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,93018

Tavan Puan: 426,97798

Başarı Sıralaması:  14259

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: 21

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 393,54931

Tavan Puan: 427,37326

Başarı Sıralaması :  12000

Kontenjan 2018 :  20+1

Yerleşen 2018 : 21

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,92505

Tavan Puan: 469,52071

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  19830

Kontenjan 2017 :  20+1

Yerleşen 2017 : 21

taban-puan.jpg

Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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