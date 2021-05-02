2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110636

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 103110636 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Bilimleri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Bilimleri Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Bilimleri Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 349,71934

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 441,28903

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 159286

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110636

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 349,71934

Tavan Puan: 441,28903

Başarı Sıralaması: 159286

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,02528

Tavan Puan: 419,25766

Başarı Sıralaması: 176792

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 286,35834

Tavan Puan: 366,59316

Başarı Sıralaması : 184000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,56084

Tavan Puan: 366,57565

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 173521

Kontenjan 2017 : 55+2

Yerleşen 2017 : 57

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.