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2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yazarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103190550

103190550 | Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yazarlığı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yazarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103190550

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yazarlığı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Film Tasarımı ve Yazarlığı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yazarlığı   Bölümü tercih kod numarası 103190550 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yazarlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yazarlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Film Tasarımı ve Yazarlığı   Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Film Tasarımı ve Yazarlığı   Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Film Tasarımı ve Yazarlığı   Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yazarlığı   Bölümü Taban Puanı: 345,66662

Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yazarlığı   Bölümü Tavan Puan: 411,39611

Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yazarlığı   Bölümü Başarı Sıralaması: 72546

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103190550   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 345,66662

Tavan Puan: 411,39611

Başarı Sıralaması: 72546

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: 36

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,74523

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  60406

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 346,79314

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  64700

Kontenjan 2018 :  30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 384,73453

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  55126

Kontenjan 2017 :  20+1

Yerleşen 2017 : 21

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Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yazarlığı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Film Tasarımı ve Yazarlığı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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