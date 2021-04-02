2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103110769 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 220+6 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 226 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 383,84192
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 455,02790
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 116460
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103110769
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 383,84192
Tavan Puan: 455,02790
Başarı Sıralaması: 116460
Kontenjan 2020 – 2021 : 220+6
Yerleşen 2020 – 2021: 226
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 341,8079
Tavan Puan: 441,02177
Başarı Sıralaması: 121113
Kontenjan 2019: 220+6
Yerleşen 2019: 226
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 318,01076
Tavan Puan: 408,46192
Başarı Sıralaması : 129000
Kontenjan 2018 : 240+6
Yerleşen 2018 : 246
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 331,83695
Tavan Puan: 398,81076
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 107574
Kontenjan 2017 : 250+7
Yerleşen 2017 : 257
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.