2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103110769 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 220+6 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 226 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 383,84192

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 455,02790

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 116460

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110769

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 383,84192

Tavan Puan: 455,02790

Başarı Sıralaması: 116460

Kontenjan 2020 – 2021 : 220+6

Yerleşen 2020 – 2021: 226

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,8079

Tavan Puan: 441,02177

Başarı Sıralaması: 121113

Kontenjan 2019: 220+6

Yerleşen 2019: 226

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 318,01076

Tavan Puan: 408,46192

Başarı Sıralaması : 129000

Kontenjan 2018 : 240+6

Yerleşen 2018 : 246

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 331,83695

Tavan Puan: 398,81076

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 107574

Kontenjan 2017 : 250+7

Yerleşen 2017 : 257

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.