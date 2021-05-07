2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110309
103110309 | Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 103110309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 460+12 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 472 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 439,16314
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 482,38861
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 9131
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103110309
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 439,16314
Tavan Puan: 482,38861
Başarı Sıralaması: 9131
Kontenjan 2020 – 2021 : 460+12
Yerleşen 2020 – 2021: 472
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 418,27088
Tavan Puan: 474,69490
Başarı Sıralaması: 12971
Kontenjan 2019: 460+12
Yerleşen 2019: 472
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 403,46036
Tavan Puan: 480,60046
Başarı Sıralaması : 15800
Kontenjan 2018 : 480+12
Yerleşen 2018 : 492
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 431,868
Tavan Puan: 491,88237
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 14509
Kontenjan 2017 : 480+12
Yerleşen 2017 : 492
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.