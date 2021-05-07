2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110309

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 103110309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 460+12 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 472 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 439,16314

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 482,38861

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 9131

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110309

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 439,16314

Tavan Puan: 482,38861

Başarı Sıralaması: 9131

Kontenjan 2020 – 2021 : 460+12

Yerleşen 2020 – 2021: 472

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,27088

Tavan Puan: 474,69490

Başarı Sıralaması: 12971

Kontenjan 2019: 460+12

Yerleşen 2019: 472

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 403,46036

Tavan Puan: 480,60046

Başarı Sıralaması : 15800

Kontenjan 2018 : 480+12

Yerleşen 2018 : 492

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 431,868

Tavan Puan: 491,88237

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 14509

Kontenjan 2017 : 480+12

Yerleşen 2017 : 492

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.