2021 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103130085

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 103130085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 271,14916

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 369,99969

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 437705

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103130085

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 271,14916

Tavan Puan: 369,99969

Başarı Sıralaması: 437705

Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4

Yerleşen 2020 – 2021: 154

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,67645

Tavan Puan: 297,63090

Başarı Sıralaması: 438799

Kontenjan 2019: 160+4

Yerleşen 2019: 164

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 244,71151

Tavan Puan: 312,33517

Başarı Sıralaması : 491000

Kontenjan 2018 : 200+5

Yerleşen 2018 : 205

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,00442

Tavan Puan: 290,15704

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 248434

Kontenjan 2017 : 225+6

Yerleşen 2017 : 231

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.