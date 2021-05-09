2021 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103130085
103130085 | Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 103130085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 271,14916
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 369,99969
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 437705
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103130085
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 271,14916
Tavan Puan: 369,99969
Başarı Sıralaması: 437705
Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4
Yerleşen 2020 – 2021: 154
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,67645
Tavan Puan: 297,63090
Başarı Sıralaması: 438799
Kontenjan 2019: 160+4
Yerleşen 2019: 164
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 244,71151
Tavan Puan: 312,33517
Başarı Sıralaması : 491000
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 205
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269,00442
Tavan Puan: 290,15704
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 248434
Kontenjan 2017 : 225+6
Yerleşen 2017 : 231
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.