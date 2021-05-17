2021 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110372
103110372 | Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103110372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 190+5 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 195 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 346,09367
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 440,79409
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 71743
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103110372
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 346,09367
Tavan Puan: 440,79409
Başarı Sıralaması: 71743
Kontenjan 2020 – 2021 : 190+5
Yerleşen 2020 – 2021: 195
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 354,50901
Tavan Puan: 433,45248
Başarı Sıralaması: 72572
Kontenjan 2019: 200+5
Yerleşen 2019: 205
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 345,75564
Tavan Puan: 412,90684
Başarı Sıralaması : 66700
Kontenjan 2018 : 220+6
Yerleşen 2018 : 226
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 373,69632
Tavan Puan: 489,45358
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 55366
Kontenjan 2017 : 220+6
Yerleşen 2017 : 226
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.