2021 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110372

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103110372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 190+5 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 195 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 346,09367

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 440,79409

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 71743

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110372

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,09367

Tavan Puan: 440,79409

Başarı Sıralaması: 71743

Kontenjan 2020 – 2021 : 190+5

Yerleşen 2020 – 2021: 195

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,50901

Tavan Puan: 433,45248

Başarı Sıralaması: 72572

Kontenjan 2019: 200+5

Yerleşen 2019: 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 345,75564

Tavan Puan: 412,90684

Başarı Sıralaması : 66700

Kontenjan 2018 : 220+6

Yerleşen 2018 : 226

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,69632

Tavan Puan: 489,45358

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 55366

Kontenjan 2017 : 220+6

Yerleşen 2017 : 226

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.