2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103130119

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 103130119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 110+3 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 273,86008

Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 309,97094

Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 421514

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103130119

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 273,86008

Tavan Puan: 309,97094

Başarı Sıralaması: 421514

Kontenjan 2020 – 2021 : 110+3

Yerleşen 2020 – 2021: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,03229

Tavan Puan: 294,77328

Başarı Sıralaması: 383442

Kontenjan 2019: 120+3

Yerleşen 2019: 123

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 259,02679

Tavan Puan: 286,81049

Başarı Sıralaması : 384000

Kontenjan 2018 : 125+4

Yerleşen 2018 : 129

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,42061

Tavan Puan: 305,35861

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 199487

Kontenjan 2017 : 125+4

Yerleşen 2017 : 129

Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.