2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103130119
103130119 | Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 103130119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 110+3 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 273,86008
Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 309,97094
Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 421514
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103130119
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 273,86008
Tavan Puan: 309,97094
Başarı Sıralaması: 421514
Kontenjan 2020 – 2021 : 110+3
Yerleşen 2020 – 2021: 113
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,03229
Tavan Puan: 294,77328
Başarı Sıralaması: 383442
Kontenjan 2019: 120+3
Yerleşen 2019: 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 259,02679
Tavan Puan: 286,81049
Başarı Sıralaması : 384000
Kontenjan 2018 : 125+4
Yerleşen 2018 : 129
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286,42061
Tavan Puan: 305,35861
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 199487
Kontenjan 2017 : 125+4
Yerleşen 2017 : 129
Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.