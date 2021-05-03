2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103110548

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103110548 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Tekstil Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Tekstil Mühendisliği Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 310,89991

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 374,33652

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 228997

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110548

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 310,89991

Tavan Puan: 374,33652

Başarı Sıralaması: 228997

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,52602

Tavan Puan: 385,88834

Başarı Sıralaması: 241778

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 317,12491

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 12

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 284,71064

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 45+2

Yerleşen 2017 : 37

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.