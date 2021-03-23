2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103110557 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 260+7 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 267 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 521,34481

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 525,84242

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 5280

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103110557

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 521,34481

Tavan Puan: 525,84242

Başarı Sıralaması: 5280

Kontenjan 2020 – 2021 : 260+7

Yerleşen 2020 – 2021: 267

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 507,56468

Tavan Puan: 524,62685

Başarı Sıralaması: 4973

Kontenjan 2019: 250+7

Yerleşen 2019: 257

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 504,4367

Tavan Puan: 527,81908

Başarı Sıralaması : 4840

Kontenjan 2018 : 250+7

Yerleşen 2018 : 257

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 490,06184

Tavan Puan: 497,20737

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 4989

Kontenjan 2017 : 280+7

Yerleşen 2017 : 287

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.