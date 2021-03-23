2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103110557 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 260+7 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 267 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 521,34481
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 525,84242
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 5280
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103110557
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 521,34481
Tavan Puan: 525,84242
Başarı Sıralaması: 5280
Kontenjan 2020 – 2021 : 260+7
Yerleşen 2020 – 2021: 267
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 507,56468
Tavan Puan: 524,62685
Başarı Sıralaması: 4973
Kontenjan 2019: 250+7
Yerleşen 2019: 257
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 504,4367
Tavan Puan: 527,81908
Başarı Sıralaması : 4840
Kontenjan 2018 : 250+7
Yerleşen 2018 : 257
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 490,06184
Tavan Puan: 497,20737
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 4989
Kontenjan 2017 : 280+7
Yerleşen 2017 : 287
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.