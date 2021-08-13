DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı! 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve 2021-Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği), 03 Ekim 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, 13 - 23 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Peki 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? İşte detaylar...

2021-DUS VE 2021-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ŞARTLAR NELERDİR?

Başvuru yapacak adaylar, internet üzerinden ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ister mobil ister bilgisayar aracılığıyla erişebileceklerdir.

Sınava başvuru esnasında HES kodu alınacağından adayların, sınava başvuru işlemini gerçekleştirmeden veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden hemen öncesinde HES kodunu almaları gerekmektedir. HES kodu olmayan adaylar Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden HES kodu edinebilirler.

Sınava dair ayrıntılı bilgilere sınav kılavuzlarında yer verilmiştir. Adaylar belirtilen kılavuzlara aşağıdaki linkten ulaşabilirler. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilmektedir.

2021-DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (2021-DUS) BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru Kılavuzu

Kontenjanlar Tablosu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

2021-DİŞ HEKİMLİĞİ ALANINDA YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI (2021-STS DİŞ HEKİMLİĞİ) BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri