2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2032106972021 Kırşehir Ahi Evran Üni. Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1006102522021 Karabük Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1061108572021 Fenerbahçe Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209010058G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş açıklama: Beşiktaş'ı alkışlayarak uğurlarız...2021 Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1127110542021 Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1007101092021 Pamukkale Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1086104672021 Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005904322021 Süleyman Demirel Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109210653
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310131

2021 Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310131

103310131 | Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce  ilinde bulunan Düzce Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103310131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 313,58141

Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 387,71522

Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 223247

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103310131   

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 313,58141

Tavan Puan: 387,71522

Başarı Sıralaması: 223247

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,99539

Tavan Puan: 322,08235

Başarı Sıralaması:  224065

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 279,28403

Tavan Puan: 346,85546

Başarı Sıralaması :  200000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,71057

Tavan Puan: 324,19592

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  154242

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT