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2021 Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310582

103310582 | Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310582

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce  ilinde bulunan Düzce Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103310582 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 170+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 334,30249

Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 410,39457

Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 183709

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103310582   

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 334,30249

Tavan Puan: 410,39457

Başarı Sıralaması: 183709

Kontenjan 2020 – 2021 : 170+5

Yerleşen 2020 – 2021: 175

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,57337

Tavan Puan: 372,89951

Başarı Sıralaması:  194198

Kontenjan 2019:  170+5

Yerleşen 2019: 175

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 280,37417

Tavan Puan: 342,23141

Başarı Sıralaması :  197000

Kontenjan 2018 :  170+5

Yerleşen 2018 : 175

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,06052

Tavan Puan: 374,14980

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  153217

Kontenjan 2017 :  170+5

Yerleşen 2017 : 175

taban-puan.jpg

Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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