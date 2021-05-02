2021 Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310582
103310582 | Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103310582 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 170+5 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 334,30249
Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 410,39457
Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 183709
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103310582
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 334,30249
Tavan Puan: 410,39457
Başarı Sıralaması: 183709
Kontenjan 2020 – 2021 : 170+5
Yerleşen 2020 – 2021: 175
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297,57337
Tavan Puan: 372,89951
Başarı Sıralaması: 194198
Kontenjan 2019: 170+5
Yerleşen 2019: 175
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 280,37417
Tavan Puan: 342,23141
Başarı Sıralaması : 197000
Kontenjan 2018 : 170+5
Yerleşen 2018 : 175
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,06052
Tavan Puan: 374,14980
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 153217
Kontenjan 2017 : 170+5
Yerleşen 2017 : 175
Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.