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2021 Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310201

103310201 | Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310201

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Düzce Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce  ilinde bulunan Düzce Üniversitesi   İşletme Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 103310201 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 231,82916

Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 299,05761

Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 743199

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103310201   

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 231,82916

Tavan Puan: 299,05761

Başarı Sıralaması: 743199

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,96585

Tavan Puan: 287,78102

Başarı Sıralaması:  755847

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 257,68714

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 32

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,90226

Tavan Puan: 286,18149

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  406578

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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