2021 Düzce Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103350306

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 103350306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 209,34797

Düzce Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---

Düzce Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 1445843

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103350306

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 209,34797

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1445843

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,28375

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1418372

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41