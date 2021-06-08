2021 Düzce Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103350306
103350306 | Düzce Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 103350306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 209,34797
Düzce Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---
Düzce Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 1445843
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103350306
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 209,34797
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1445843
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 210,28375
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1418372
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41