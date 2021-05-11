2021 Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 103330205

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 103330205 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 227,39298

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: 282,91507

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 788901

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103330205

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 227,39298

Tavan Puan: 282,91507

Başarı Sıralaması: 788901

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216,56482

Tavan Puan: 254,62803

Başarı Sıralaması: 802864

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 244,66336

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 65+2

Yerleşen 2018 : 13

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,54295

Tavan Puan: 274,76011

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 378382

Kontenjan 2017 : 65+2

Yerleşen 2017 : 67

Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.