2021 Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 103330205
103330205 | Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 103330205 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi , Devlet , Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 227,39298
Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: 282,91507
Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 788901
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103330205
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 227,39298
Tavan Puan: 282,91507
Başarı Sıralaması: 788901
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216,56482
Tavan Puan: 254,62803
Başarı Sıralaması: 802864
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 244,66336
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 65+2
Yerleşen 2018 : 13
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,54295
Tavan Puan: 274,76011
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 378382
Kontenjan 2017 : 65+2
Yerleşen 2017 : 67
Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.