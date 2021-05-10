2021 Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310485
103310485 | Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 103310485 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Düzce Üniversitesi , Devlet , Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 233,30485
Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 320,35144
Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 728584
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103310485
ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Düzce
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 233,30485
Tavan Puan: 320,35144
Başarı Sıralaması: 728584
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,19311
Tavan Puan: 291,48121
Başarı Sıralaması: 667198
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 304,72243
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 49
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,98057
Tavan Puan: 339,78990
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 269656
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.