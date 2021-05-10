2021 Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310485

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Düzce Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce ilinde bulunan Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 103310485 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 233,30485

Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 320,35144

Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 728584

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103310485

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,30485

Tavan Puan: 320,35144

Başarı Sıralaması: 728584

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,19311

Tavan Puan: 291,48121

Başarı Sıralaması: 667198

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 304,72243

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 49

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,98057

Tavan Puan: 339,78990

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 269656

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.