2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710472Filistin Sağlık Bakanlığı duyurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti2021 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2016105752021 İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2031116692021 İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2081511062021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107630111Resepsiyon Şefi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1073301772021 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1105900512021 Ostim Teknik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209110056
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310485

2021 Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310485

103310485 | Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Düzce ilimizde yer alan Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103310485

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Düzce Üniversitesi Sosyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Düzce  ilinde bulunan Düzce Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Sosyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tercih kod numarası 103310485 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Düzce Üniversitesi , Devlet , Sosyoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Düzce ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyoloji Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban Puanı: 233,30485

Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Tavan Puan: 320,35144

Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 728584

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103310485   

ÜNİVERSİTE: Düzce Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Düzce

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,30485

Tavan Puan: 320,35144

Başarı Sıralaması: 728584

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,19311

Tavan Puan: 291,48121

Başarı Sıralaması:  667198

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 304,72243

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 49

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,98057

Tavan Puan: 339,78990

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  269656

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT