58 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)Kocaeli Üniversitesi , Tavan Puan, Taban Puan, Başarı Sıralaması2021 Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Beykent Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2021 Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

2021 Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 103410642 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Bitki Koruma Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Bitki Koruma Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 326,63309

Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Tavan Puan: 427,30725

Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 197259

 

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410642   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 326,63309

Tavan Puan: 427,30725

Başarı Sıralaması: 197259

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,45536

Tavan Puan: 418,12672

Başarı Sıralaması:  205716

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 276,47907

Tavan Puan: 357,95254

Başarı Sıralaması :  207000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,97056

Tavan Puan: 355,03964

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  158988

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT