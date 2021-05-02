2021 Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410193

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Biyokimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü tercih kod numarası 103410193 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Biyokimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyokimya Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Biyokimya Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban Puanı: 312,94433

Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü Tavan Puan: 400,67823

Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü Başarı Sıralaması: 224574

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410193

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 312,94433

Tavan Puan: 400,67823

Başarı Sıralaması: 224574

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,83239

Tavan Puan: 343,71133

Başarı Sıralaması: 227127

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 285,91875

Tavan Puan: 357,54021

Başarı Sıralaması : 185000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,68337

Tavan Puan: 383,37430

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 131615

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.