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2021 Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410951

103410951 | Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410951

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103410951 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 332,5321

Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 401,99139

Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 186737

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410951   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 332,5321

Tavan Puan: 401,99139

Başarı Sıralaması: 186737

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: 103

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,53098

Tavan Puan: 327,51981

Başarı Sıralaması:  198761

Kontenjan 2019:  100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 279,36177

Tavan Puan: 358,29009

Başarı Sıralaması :  200000

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,38762

Tavan Puan: 335,11701

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  151269

Kontenjan 2017 :  90+3

Yerleşen 2017 : 93

taban-puan.jpg

Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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