2021 Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410378
103410378 | Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103410378 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Gıda Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 336,40766
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 400,25544
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 180105
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410378
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 336,40766
Tavan Puan: 400,25544
Başarı Sıralaması: 180105
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,4982
Tavan Puan: 347,78847
Başarı Sıralaması: 188049
Kontenjan 2019: 130+4
Yerleşen 2019: 134
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 295,84276
Tavan Puan: 392,94681
Başarı Sıralaması : 165000
Kontenjan 2018 : 140+4
Yerleşen 2018 : 144
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,87404
Tavan Puan: 384,34008
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 133073
Kontenjan 2017 : 140+4
Yerleşen 2017 : 144
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.