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2021 Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410378

103410378 | Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410378

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103410378 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Gıda Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 336,40766

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 400,25544

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 180105

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410378   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 336,40766

Tavan Puan: 400,25544

Başarı Sıralaması: 180105

Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3

Yerleşen 2020 – 2021: 123

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,4982

Tavan Puan: 347,78847

Başarı Sıralaması:  188049

Kontenjan 2019:  130+4

Yerleşen 2019: 134

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 295,84276

Tavan Puan: 392,94681

Başarı Sıralaması :  165000

Kontenjan 2018 :  140+4

Yerleşen 2018 : 144

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,87404

Tavan Puan: 384,34008

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  133073

Kontenjan 2017 :  140+4

Yerleşen 2017 : 144

taban-puan.jpg

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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