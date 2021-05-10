2021 Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410748

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü tercih kod numarası 103410748 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Klasik Arkeoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Klasik Arkeoloji Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Klasik Arkeoloji Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Taban Puanı: 250,62962

Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Tavan Puan: 368,98047

Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 578740

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410748

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,62962

Tavan Puan: 368,98047

Başarı Sıralaması: 578740

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,07746

Tavan Puan: 359,22612

Başarı Sıralaması: 608727

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 227,2945

Tavan Puan: 325,19612

Başarı Sıralaması : 655000

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,06792

Tavan Puan: 339,80314

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 333557

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.