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2021 Ege Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451621

103451621 | Ege Üniversitesi Su Altı Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ege Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103451621

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi   Su Altı Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi     Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu   Su Altı Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi   Su Altı Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 103451621 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi   Su Altı Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi   Su Altı Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi   , Devlet , Su Altı Teknolojisi  Bölümü , Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Altı Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Su Altı Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi   Su Altı Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 255,8232

Ege Üniversitesi   Su Altı Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Ege Üniversitesi   Su Altı Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 861972

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451621   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi  

FAKÜLTE: Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,8232

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 861972

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,62027

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  762463

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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