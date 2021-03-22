2021 Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Ege Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103410457 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 310+8 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne Tıp Bölümüne 318 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 525,87804
Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 550,08937
Ege Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 3878
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410457
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 525,87804
Tavan Puan: 550,08937
Başarı Sıralaması: 3878
Kontenjan 2020 – 2021 : 310+8
Yerleşen 2020 – 2021: 318
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 513,00249
Tavan Puan: 544,90052
Başarı Sıralaması: 3730
Kontenjan 2019: 340+9
Yerleşen 2019: 349
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 510,39907
Tavan Puan: 539,79488
Başarı Sıralaması : 3670
Kontenjan 2018 : 340+9
Yerleşen 2018 : 349
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 497,29869
Tavan Puan: 545,21005
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 3598
Kontenjan 2017 : 340+9
Yerleşen 2017 : 349
Ege Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.