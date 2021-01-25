2021 emekli promosyonu ne kadar? Bankaların promosyon ücretleri 2021 belli oldu mu? soruları gündemde. Milyonlarca emekli vatandaş en yüksek getiriyi sağlayan bankaya maaşını bağlatıyor. Banka da belirli şartlar ile emeklilere promosyon ödemesi yapıyor.

2021 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Her bankanın promosyon ücreti farklı. Alt limit tutarı 500 TL olarak belirlenmiştir. Emeklinin maaşı 1500 TL'nin altında ise 500 TL promosyon ödemesi yapılır. 1500 TL ile 2500 TL arasında olanlara 625 TL, 2500 TL üzerinden olanlara da 750 TL ödeme yapılır.

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN, NASIL YATAR?

Emeklilerin promosyon ödemeleri TC. kimlik numaralarının son hanelerine göre ödeniyor.

0 - 2 olanlar Mart ayında

2 - 4 olanlar Nisan ayında

6 - 8 olanlar Mayıs ayında promosyon ödemesi alır.

BANKALARIN PROMOSYON ÜCRETLERİ 2021

GARANTİ BBVA

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 800 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ŞEKERBANK

375 ila 450 TL arasında ödeme yapılır. Ancak iki otomatik ödeme talimatı verildiğinde 150 TL, müşteri yönlendirenlere de her yeni emekli için 150 TL olmak üzere toplam 1500 TL verir. Böyle toplamda 2.100 TL'ye kadar promosyon verilmektedir.

YAPIKREDİ

1 aylık net maaşları 2.500 TL ve üzerindeyse 1500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1000 TL ile nakit promosyon ödemesini kazanmaktadır.

AKBANK

Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilmektedir.

İŞ BANKASI

1.500 TL'den düşük maaşlar için 750 TL, 1500-2500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 TL promosyon vermektedir.

TEB

1.500 TL ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyon vermektedir.

İki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapmaktadır.