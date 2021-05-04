2021 Erciyes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103510111

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Biyoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Biyoloji Bölümü tercih kod numarası 103510111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Biyoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyoloji Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Biyoloji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban Puanı: 253,85682

Erciyes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Tavan Puan: 332,88160

Erciyes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 407530

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510111

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,85682

Tavan Puan: 332,88160

Başarı Sıralaması: 407530

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,05091

Tavan Puan: 284,61922

Başarı Sıralaması: 407399

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 241,27148

Tavan Puan: 297,58932

Başarı Sıralaması : 330000

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,01314

Tavan Puan: 347,56879

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 237801

Kontenjan 2017 : 25+1

Yerleşen 2017 : 26

Erciyes Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Biyoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.