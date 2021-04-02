2021 Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103510341 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85+3 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 384,17645
Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 437,26654
Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 116099
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510341
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 384,17645
Tavan Puan: 437,26654
Başarı Sıralaması: 116099
Kontenjan 2020 – 2021 : 85+3
Yerleşen 2020 – 2021: 88
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 349,28323
Tavan Puan: 410,42841
Başarı Sıralaması: 112282
Kontenjan 2019: 85+3
Yerleşen 2019: 88
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 346,64958
Tavan Puan: 402,85587
Başarı Sıralaması : 95300
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 348,45162
Tavan Puan: 416,66970
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 86030
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.