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2021 Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103510341 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85+3 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 384,17645

Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 437,26654

Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 116099

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510341   

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 384,17645

Tavan Puan: 437,26654

Başarı Sıralaması: 116099

Kontenjan 2020 – 2021 : 85+3

Yerleşen 2020 – 2021: 88

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,28323

Tavan Puan: 410,42841

Başarı Sıralaması:  112282

Kontenjan 2019:  85+3

Yerleşen 2019: 88

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 346,64958

Tavan Puan: 402,85587

Başarı Sıralaması :  95300

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,45162

Tavan Puan: 416,66970

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  86030

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

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Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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