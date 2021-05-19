2021 Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103530133

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 103530133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Gazetecilik Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 85+3 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 235,21858

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Tavan Puan: 314,80601

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 612678

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103530133

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 235,21858

Tavan Puan: 314,80601

Başarı Sıralaması: 612678

Kontenjan 2020 – 2021 : 85+3

Yerleşen 2020 – 2021: 88

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,96738

Tavan Puan: 309,94915

Başarı Sıralaması: 544443

Kontenjan 2019: 85+3

Yerleşen 2019: 88

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,27046

Tavan Puan: 308,90640

Başarı Sıralaması : 599000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,79595

Tavan Puan: 308,61676

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 290942

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.