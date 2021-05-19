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2021 Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103530133

103530133 | Erciyes Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103530133

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Erciyes Üniversitesi Gazetecilik   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Gazetecilik   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü tercih kod numarası 103530133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi , Devlet , Gazetecilik   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik   Bölümü kontenjanı 85+3 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik   Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Taban Puanı: 235,21858

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Tavan Puan: 314,80601

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Başarı Sıralaması: 612678

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103530133   

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 235,21858

Tavan Puan: 314,80601

Başarı Sıralaması: 612678

Kontenjan 2020 – 2021 : 85+3

Yerleşen 2020 – 2021: 88

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,96738

Tavan Puan: 309,94915

Başarı Sıralaması:  544443

Kontenjan 2019:  85+3

Yerleşen 2019: 88

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,27046

Tavan Puan: 308,90640

Başarı Sıralaması :  599000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,79595

Tavan Puan: 308,61676

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  290942

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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